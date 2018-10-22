Москва, 22 октября, 2018, 10:59 — ИА Регнум. На базе редакции создается новый самостоятельный журнал, получивший название «Кинорепортер». Первый номер «Кинорепортера» будет представлен на VII Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в ноябре 2018 года. Журнал предполагает сосредоточиться на популяризации российского кино, активнее знакомить читателей с творчеством профессионалов евразийского пространства.

Фото пресс-службы The Hollywood Reporter Мария Лемешева

«Мы хотим объективно рассказывать о нашей киноиндустрии, бережно взращивая любовь к нашим отечественным картинам, возвращая зрителей в кинотеатры на российские киноленты, — сообщила главный редактор нового издания «Кинорепортер» Мария Лемешева. — Мы продолжим вести и просветительскую деятельность, начатую нами ранее. Уже сейчас мы готовимся к церемонии вручения премии «Событие года — 2018», которая была учреждена по инициативе нашей редакции и завоевала за годы существования авторитет и уважение в профессиональных кругах наряду с премией «Аванс». В самом ближайшем будущем мы также презентуем и ряд уникальных спецпроектов».

В редакции отметили, что интерес журнала не ограничится только кинематографом России и стран евразийского пространства. В планах «Кинорепортера» — сотрудничество с зарубежным киносообществом и крупнейшими иностранными изданиями. Значительная часть внимания журнала будет также уделяться и телевизионному контенту, рубрикам, посвященным театральному и музыкальному искусству. Распространение обновленного журнала планируется осуществлять по подписке.

«Сегодня мы живем в мире глобальной цифровизации. И большинство из нас уже привыкли использовать цифровые платформенные решения — различные вариации на тему интернет-магазинов. Поэтому мы решили, что печатная версия журнала остается и будет приоритетной, но способом распространения станет цифровая подписка, которая гарантирует доставку журнала каждый месяц до дверей», — добавила Мария Лемешева. Также будут запущены новые digital-проекты журнала.

По словам Марии Лемешевой, опыт и экспертиза, накопленные редакцией за время работы над российской версией журнала The Hollywood Reporter, позволили запустить новое профессиональное российское издание, не прерывая ежемесячного издательского цикла.

«Мы приложили все усилия, чтобы перезапуск журнала стал максимально удобным и комфортным для наших постоянных читателей», — Мария Лемешева выразила уверенность в том, что журнал «Кинорепортер» не только не потеряет аудиторию читателей и друзей The Hollywood Reporter, но и приумножит ее.

«Мы амбициозны в профессии и будем создавать новый сильный национальный бренд, вкладываясь в настоящее и будущее нашего российского кинематографа, объединяя магией кино страны и людей. Я верю в то, что кино, искусство как таковое — это универсальный язык мира. Надеюсь, что «Кинорепортер» станет носителем этого универсального языка для нашей страны, стран Евразии и в будущем займет место полноправного международного издания в первую очередь о кино, культуре и искусстве», — заявила Мария Лемешева.

Мария Лемешева отметила, что в основу «Кинорепортера» будет заложено лучшее из концепции, созданной редакцией для российской версии The Hollywood Reporter.

«Фактически в 2011 году с лицензией мы приобрели только название и возможность льготного доступа к контенту, который создавался нашими американскими коллегами. С самого начала мы приняли для себя стратегическое решение, что содержание и наполнение нашего журнала мы будем создавать полностью «с нуля». То, что вы видели в российской версии The Hollywood Reporter, — это все наш авторский подход, — пояснила Мария Лемешева. — Мы всегда самостоятельно формировали редакционную повестку. Касается это и основного дизайн-решения, вплоть до шрифтов и объема издания. Все эти годы зарубежные коллеги высоко ценили российское издание и с точки зрения оформительского решения, и с точки зрения содержания. Мы благодарны за ту творческую свободу, которую они предоставили нашему журналу».

По словам Марии Лемешевой, благодаря авторскому подходу редакции за семь лет удалось из узкопрофильного СМИ, которым был The Hollywood Reporter, вырастить бренд, узнаваемый и популярный среди широкого круга любителей киноискусства. «К сегодняшнему дню The Hollywood Reporter стал не просто журналом о кино, а равноправным участником киноиндустрии, который вносил ощутимый вклад в ее развитие. В разные годы мы выступали идеологами и организаторами различных профессиональных премий, культурно-просветительских проектов, в том числе федерального масштаба, — выставок, фестивалей и т. д. Журнал был партнером крупнейших национальных и международных профессиональных мероприятий».

Мария Лемешева подчеркнула, что «Кинорепортер» станет полноправным преемником российской версии The Hollywood Reporter и продолжит укрепление влияния в сфере кино и телевидения в качестве самостоятельного издания.

Информационная справка. Первый номер русскоязычной версии журнала The Hollywood Reporter вышел в марте 2012 года, тогда же был запущен сайт thr.ru на русском языке. Редакционный директор и главный редактор — Мария Лемешева, кинообозреватель, журналист, член ФИПРЕССИ, Союза кинематографистов России, Экспертного совета Министерства культуры Российской Федерации. Одна из ключевых заслуг команды издания — активная поддержка отечественного кино. Помимо открытия новых имен и рассказов о грядущих российских премьерах журнал основал авторитетные премии в области кино и телевидения — «Аванс» (самым ярким молодым кинематографистам) и «Событие года», которая занимает одно из важнейших мест в наградном сезоне российского кино. В разные годы лауреатами премии становились такие звезды, как Константин Эрнст, Рената Литвинова, Федор Бондарчук, Юлия Пересильд, Дмитрий Нагиев, Анна Чиповская, Филипп Янковский, Катерина Шпица, Николай Лебедев, Юлия Снигирь, Евгений Миронов и многие другие. Осенью 2018 года издатели приняли решение не продлевать лицензию и провести ребрендинг журнала.