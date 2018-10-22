Сеул, 22 октября, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи заявили, что совместный с Индонезией проект по разработке нового истребителя реализуется полным ходом, сообщает 22 октября Reuters.

Alvis Cyrille Jiyong Jang (Alvis Jean) Модель истребителя KF-X

Реализация соглашения не прерывается несмотря на то, что индонезийская сторона не выплатила взнос в размере $200 млн.

Напомним, в 2014 году стороны подписали соглашение о создании истребителя «KF-X». Цена разработки оценивается в $7 млрд 900 млн, Джакарта должна выплатить 20% от общей стоимости проекта.