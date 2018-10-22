Тюмень, 22 октября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Несколько арбитражных судов страны рассматривает дела о долговых обязательствах Антипинского нефтеперерабатывающего завода (Тюмень). Последнее исковое требование принято АС Москвы 16 октября, согласно данным картотеки судебных дел сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

ООО «МагиКрот» предоставляет сервисные услуги для предприятий нефтеперерабатывающего комплекса. Данной фирме ЗАО «Антипинский НПЗ» задолжало 8,8 млн рублей. Иск подан в Арбитражный суд Москвы.

В Арбитражном суде (АС) Тамбовской области 18 ноября будет рассматриваться дело о долгах Антипинского НПЗ региональному предприятию по производству оборудования ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова» ОАО «Завком». Сумма иска — 3,6 млн рублей.

На 26 ноября намечено рассмотрение в АС Москвы долга тюменских нефтепереработчиков в 2,3 млн рублей ООО НПО «ЦВЭРТ».

Сегодня, 22 октября, в АС Свердловской области продолжает требовать с Антипинского НПЗ 2,3 млн рублей торгующее оборудованием ЗАО «Огнеборец».

Арбитражный суд Тюменской области принял исковое заявление к данному НПЗ от ООО «Палл Евразия». Рассмотрение дела намечено на 13 ноября. В Удмуртии ООО «Эксперт» требует с ответчика АНПЗ более 23 млн рублей долга.

Критичная ситуация с долгами перед несколькими предприятиями страны уже рассматривалась деловыми изданиями Урала в середине 2018 года. В пресс-службе нефтеперерабатывающего предприятия разъяснили ситуацию порталу NB Life.

«Вследствие процессуальных особенностей, связанных с проведением оплат, изменением сроков поставки, процедурой приемки работ, могут возникать в том числе и финансовые задолженности. Существующие на данный момент финансовые задолженности вызваны обстоятельствами технического характера и будут погашены в кратчайшие сроки», — был таков ответ пресс-службы АНПЗ на вопрос о финансовом состоянии предприятия.

Напомним, Антипинский НПЗ — частный, промышленный нефтеперерабатывающий завод в Тюмени, подключенный к магистральным нефтепроводам. Производит бензин и дизельное топливо стандарта Евро-5.