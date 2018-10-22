Астана, 22 октября, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Мониторинговая группа управления государственных доходов по Медеускому району Алма-Аты проводит работу по выявлению недобросовестных работников сетевого бизнеса, сообщает 22 октября издание «Казинформ».

ЛЭП

Мониторинговая группа исследует социальные сети и выявляет работников сетевых компаний, не зарегистрированных в налоговых органах. После чего проводятся мероприятия по взысканию налогов.

В социальных сетях некоторые представители сетевых компаний публикуют информацию о заработанных деньгах. В управлении государственных доходов отметили, что если компании в установленный срок не устранят нарушения, то будут организованы налоговые проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2018 года налоговые должники в Казахстане ограничены в пользовании банковскими услугами. Ограничение распространяется на физических лиц, имеющих долг по налогу на собственность.