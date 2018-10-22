Ростов-на-Дону, 22 октября, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Ростов» установил рекорд по длительности победной серии в основное время. Счёт на табло после финального свистка в матче с командой «Юниор-Курган» — 3:0 в пользу ростовчан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба.

Цитата из м\ф «Шайбу! Шайбу!» Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

«Выездную серию «кондоры» завершают победой, устанавливая новый рекорд по длительности победной серии в основное время, которая на данный момент составляет 12 матчей. Голкипер Максим Кукурудза, за три периода отразивший 25 бросков по своим воротам, оформил второй «шатаут» в сезоне», — отмечается в сообщении.

Ростовские хоккеисты теперь готовятся к домашней серии игр. 27 и 28 октября на льду «Айс Арены» донская команда примет саратовский «Кристалл», который замыкает тройку лидеров турнирной таблицы первенства ВХЛ с 18 очками. На первом месте — «Мордовия» (26 очков), на втором — «Ростов» (24 очка).