Пермь, 22 октября, 2018, 10:11 — ИА Регнум. В Прикамье объявлен открытый конкурс по разработке проектной и эксплуатационной документации, устройству, содержанию, демонтажу ледовых объектов и инфраструктуры новогоднего комплекса, а также на оказание услуги по поставке природного льда для объектов ледового комплекса, в рамках празднования Нового года. Заказчиком в обоих случаях выступает МАУ «Агентство социокультурных проектов» города Перми», а начальная цена контрактов в общей сложности составляет почти 27 млн рублей.

Новогодняя елка

Ледовый городок, согласно документации, должен появиться традиционно на эспланаде. Начальная цена лота составляет 21 850 000 рублей. Победителя определят 8 ноября. Исполнитель должен полностью обустроить новогодний городок к утру 30 декабря. В обязанности входит и демонтаж комплекса. Ликвидировать ледовый городок необходимо в период с февраля по 5 марта 2019 года.

Стоит отметить, что в 2017 году начальная цена такого же лота составила 20,4 млн рублей.

7 ноября пройдет тендер на поставку льда для обустройства новогоднего ледового городка. Цена лота — чуть более 5 млн рублей (в 2017 году — около 6,8 млн рублей). Исполнителю придется по условиям контракта поставить на площадку эспланады 1800 кубометров льда с 30 ноября по 25 декабря 2018 года.

Добавим, в 2016/2017 году возводили ледовый городок под названием «Эко-Сад», в 2017/2018 году — «Пермяч». Новогодний комплекс на эспланаде пользуется неизменной популярностью и у пермяков, и у гостей Перми. Ежегодно городок посещают несколько сотен тысяч человек.

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