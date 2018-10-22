Минск, 22 октября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Военное нападение на Белоруссию Москва воспримет как агрессию против России, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Нападение на Белоруссию любое в военном плане будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями», — заявил Бабич.

Соответствующее заявление было сделано в ответ на состоявшиеся в сентябре переговоры президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды по созданию в Польше постоянной американской базы.

Напомним, в сентябре Дуда на переговорах с Трампом предложил американскому лидеру создать военную базу США в Польше и присвоить ей название «Форт Трамп».

При этом Польша готова платить не менее двух миллиардов долларов за постоянное размещение американских войск. Однако Пентагон решения по этому вопросу не принял — предложение Польши в США пока обдумывают.

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