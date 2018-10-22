Джакарта, 22 октября, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Тысячи студентов из различных исламских школ-интернатов в Западной Яве приняли участие в праздновании Национального дня сантри в понедельник, 22 октября, сообщает Antaranews.

(сс) Andrea Kirkby Яванские мусульманки

Кандидат в вице-президенты Индонезии Маруф Амин также принял участие в празднике.

Яванские мусульмане сантри несли огромный индонезийский флаг, а также баннеры и другие атрибуты на торжественной церемонии 3-го Национального дня сантри.

Празднование Национального дня сантри стало доказательством того, что группа яванских мусульман играет определенную роль в построении нации. До сих пор их существование не принималось во внимание правительством.

Напомним, 22 октября в Индонезии отмечают Национальный день сантри, официально провозглашенный в 2015 году. Сантри сыграли большую роль в движении за независимость Индонезии, а в настоящее время занимаются благотворительной деятельностью и помогают правительству в осуществлении социальных программ.