Ростов-на-Дону, 22 октября, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Группа «Ленинград» планирует провести концерт на «Ростов-Арене». Выступление намечено на 13 сентября 2019 года. Это следует из афиши, которую выложил на своей странице в Instagram лидер музыкального коллектива Сергей Шнуров.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты на концерте группы «Ленинград»

Афиша носит название «Ленинград-2019» — стадионный тур». В списке — девять российских городов — Калининград, Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Санкт-Петербург.

ИА REGNUM напоминает, что концерт ростовского рэпера Василия Вакуленко (Басты) на «Ростов-Арене» был под угрозой срыва. ФК «Ростов» выступил с заявлением о том, что после выступления газон серьёзно пострадает. Ответственность за сохранность футбольного поля после концерта российского исполнителя взял на себя собственник спортивного объекта.

После концерта исполнителя, который прошёл в сентябре текущего года, главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин пожаловался на испорченный газон, несмотря на то, что в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области заявили о сохранности игрового поля.

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