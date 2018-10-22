Пермь, 22 октября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В Пермском крае антимонопольная служба заявила о то, что ГУФСИН региона, а также ООО «Золотой лес» и Фонду «Региональный центр инжиниринга» грозит административное наказание. Они стали участниками трехстороннего соглашения, которое является нарушением законодательства о защите конкуренции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM УФАС по Прикамью.

Александр Васильевич Федоров. Дорога в лесу. 1867

Документ подписан в начале 2018 года. Одной из целей соглашения являлось обеспечение трудом заключенных. ООО «Золотой лес» в рамках соглашения должно было закупать у пенитенциарных учреждений пиломатериалы, а им поставлять оборудование для переработки древесины. Примечательно, что поставка оборудования предполагалась и по отдельным соглашениям, в обход положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Роль Фонда «Региональный центр инжиниринга» сводилась к координации мероприятий соглашения и обеспечение коммуникации.

Фирма «Золотой лес» успела заключить с УФСИН контракты на 2,5 млн рублей. По данным УФАС, «Золотой лес» получал древесину за счет лесного ресурса, который ГУФСИН получало бесплатно для внутренних нужд колонии. Таким образом, колонии получали безвозмездно древесину, а затем фирма получала выгодную возможность приобретать пиломатериалы, изготовленные силами заключенных.

«Такая схема обхода закона на рынке услуг по заготовке и переработке древесины встретилась нам впервые» — подчеркнул руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.