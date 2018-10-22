Вашингтон, 22 октября, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил со своим коллегой из США Дональдом Трампом убийство журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 22 октября Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Раджеп Эрдоган

Стороны сошлись во мнении, что данный инцидент должен быть тщательно расследован во всех аспектах.

Напомним, известный журналист Washington Post Джамаль Хашогги 2 октября зашел в консульство Саудовской Аравии в Турции, после чего его больше не видели.

В течение нескольких дней Эр-Рияд настаивал на том, что журналист покинул дипломатическое ведомство, однако позднее было признано, что его убили в консульстве.

По официальной информации, убийство произошло в результате несчастного случая, когда Хашогги начал звать на помощь, что вызвало панику среди представителей королевства, который его «случайно» задушили.