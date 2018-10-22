Оттава, 22 октября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи «6 из 49». Как сообщили представители компании OLG — организатора розыгрыша, сумма составила 7 млн канадских долларов или $5,4 млн.

(сс) jarmoluk Выинрыш

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Такой большой выигрыш получат сразу два человека. Счастливые билеты приобрели жители провинций Онтарио и Квебека. Предусмотрен и традиционный утешительный приз розыгрыша в размере одного миллиона канадских долларов ($760 тыс.). Он достанется жителю провинции Онтарио.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине октября 2018 года житель Канады выиграл в лотерею Lotto Max $31,3 млн. Общий призовой фонд составил более $40 млн. Известно, что победитель живёт в провинции Онтарио.