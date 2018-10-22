Майкоп, 22 октября, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Вопросы расширения сотрудничества в различных сферах обсуждались 20 октября в ходе рабочего визита в Адыгею делегаций Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии под руководством глав республик, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Главы Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии побывали в Адыгее

В рамках визита состоялась встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова, врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова и главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова. На встречу также были приглашены первый президент Адыгеи Аслан Джаримов и экс-глава Адыгеи, Государственный советник Республики Адыгея Аслан Тхакушинов.

Мурат Кумпилов, открывая встречу, отметил, что все три республики связывают крепкие братские узы и давние партнерские отношения. Он также отметил значимую роль прежних руководителей регионов, благодаря усилиям которых созданы эффективные механизмы межреспубликанского сотрудничества в самых разных сферах, сформирована надежная основа для расширения взаимодействия в интересах народов Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

«Крепкой опорой служит и то, что мы едины в вопросах сохранения и укрепления общественного согласия и стабильности на Северном Кавказе, выступаем за сплоченность народов наших многонациональных республик и всей страны. Мы решаем схожие задачи — это обеспечение экономического роста, повышение качества жизни людей. И такая общность может служить гарантией успешной реализации наших совместных проектов в будущем», — сказал Мурат Кумпилов.

Рашид Темрезов и Казбек Коков выразили уверенность, что у братских регионов есть значительные резервы для расширения сотрудничества в образовании и науке, культуре и спорте, экономике и законотворческой деятельности. Обсуждение конкретных аспектов взаимодействия состоялось в этот же день в расширенном формате с участием парламентариев и руководителей отраслевых министерств.