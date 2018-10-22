Красноярск, 22 октября, 2018, 09:17 — ИА Регнум. В Красноярске за реконструкцию железнодорожного вокзала без необходимого разрешения генеральный подрядчик привлечён к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Железнодорожный вокзал Красноярска

«Кроме того, Арбитражным судом Красноярского края АО «РЖДстрой» привлечено к административной ответственности за «Строительство, реконструкцию объектов капитального строительства без разрешения на строительство», ему назначены наказания в виде штрафа в сумме 600 тысяч рублей, — отметили в ведомстве. — По постановлению Красноярского транспортного прокурора ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей».

Ранее транспортной прокуратурой были выявлены нарушения при организации ОАО «РЖД» строительных работ на железнодорожном вокзале станции «Красноярск». С апреля по июль текущего года на пассажирской и береговой платформах «РЖДстрой» (генеральный подрядчик ОАО «РЖД») выполнялись строительно-монтажные работы без разрешения на строительство и проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.

Стоит учитывать, что вокзал станции «Красноярск» является объектом культурного наследия регионального значения, а расположенный на его территории паровоз — памятником истории и культуры