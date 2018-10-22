Астана, 22 октября, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Казахстана призвало педагогов школ, колледжей, вузов, представителей государственных органов и родителей принять участие в обсуждении законопроекта «О статусе педагога», сообщает 22 октября издание Zakon.kz.

Анри Жюль Жан Жоффруа. В классе. 1889

После разработки проекта закона министерство образования и науки Казахстана планирует организовать встречи с педагогической и родительской общественностью для обсуждения документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать и принять закон о статусе педагогов, который закрепит стимулы для учителей школ и работников дошкольного образования.