Цзинань, Китай, 22 октября, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Двое человек погибли, еще двадцать остаются под завалами горной породы после обвала породы на угольной шахте в уезде Юньчжэн в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

hangela Шахта

Обвал произошёл около 23:00 по местному времени 20 октября, разрушив часть тоннеля для отвода воды на угольной шахте. На момент обвала 334 человека работали под землей. Из них 312 были немедленно извлечены наружу в полной сохранности, сообщил эксперт компании Shandong Energy Group Co. Ltd, которой принадлежит шахта Чжай Минхуа.

Поисково-спасательный работы начались сразу же после аварии. В 11:00 по местному времени 21 октября было разобрано порядка 200 метров поврежденного тоннеля, и еще порядка 50 метров оставалось разобрать. Разбору завалов в поисках 20 пропавших горняков и извлечения двух тел погибших осложнены обрушению осколков породы в тоннель, отметил Чжай. Причины трагедии в настоящее время расследуются.