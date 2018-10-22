Керчь, Крым, 22 октября, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Возобновление занятий в Керченском политехническом колледже, где 17 октября произошло массовое убийство, решили перенести на более поздний срок из-за плохого морально-психологического состояния студентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города-героя.

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«Многие дети сих пор остро нуждаются в помощи психологов, поэтому было решено не торопить события и немного сдвинуть дату возобновления занятий», — отметили в администрации Керчи.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погиб 21 человек и ещё несколько десятков получили тяжёлые ранения. После трагедии власти республики сообщали, что с понедельника, 22 октября, в колледже начнутся работы по восстановлению разрушенного здания вместе с занятиями, которые будут проводиться в других корпусах:

«Мы сегодня встречались с трудовым коллективом, люди готовы продолжать работу и показать всем, что мы всегда будем помнить погибших, но запугать нас таким образом никому не удастся», — отмечал глава Крыма.