Вашингтон, 22 октября, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированная на конец ноября, не принесёт каких-либо существенных изменений в ситуацию с обострением торговой войны между двумя странами. Такие прогнозы делают источники в администрации Белого дома, на которые ссылается портал Axios.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Германии. 2017

Читайте также: Торговая война между Китаем и США: Пекин намерен предпринять меры

Отмечается, что советники Трампа по вопросам экономики до сих пор не начали заниматься подготовкой повестки двусторонней встречи. Это связано с тем, что её основной целью считается «налаживание отношений», а не обсуждение возможных смягчений пошлин для Китая.

«Это встреча глав государств, а не совещание по вопросам торговли», — отметил источник портала в администрации США.

При этом отмечается, что сам американский лидер воспринимает эту встречу «как восстановление личных связей» с президентом Си Цзиньпином, а не встречу, которая выльется в обсуждения по экономическим и торговым вопросам.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином назначена на 30 ноября и будет проходить в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе. Об этом заявили в администрации американского лидера. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу отметил, что в ближайшее время заключения торгового соглашения между США и Китаем «не предвидится».

Подробнее: Белый дом назвал дату переговоров Трампа и Си Цзиньпина

Как сообщало ИА REGNUM, торговая война между США и Китаем вспыхнула в начале июля 2018 года, после того как Вашингтон ввёл пошлины в размере 25% на ввоз товаров из Китая. Объём товаров, которые будут обложены пошлиной, составит $50 млрд за 12 месяцев. Пекин ответил вводом 25-процентной пошлины на импорт равнозначного объёма американских товаров. В августе последовали новые взаимные пошлины. А в сентябре в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. При этом с Бело мдоме пообещали поднять ставку обложения до 25% с 1 января 2019 года.