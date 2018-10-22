Киев, 22 октября, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Два штурмовика Су-25 М1 ВВС Украины совершили рискованный маневр, пролетев на сверхмалой высоте над взлетно-посадочной полосой аэродрома. Видео произошедшего опубликовано на хостинге YouTube.

Ministry of Defense of Ukrainep Су -25 ВВС Украины

На кадрах ролика можно заметить, как один из боевых самолетов едва не коснулся поверхности земли, а окружающий персонал аэродрома разбегается в разные стороны. По мнению экспертов агентства Bloomberg, инцидент произошел на авиабазе в Мелитополе в Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня штурмовик Су-25 ВВС Украины пролетел на предельно малой высоте над побережьем Азовского моря в районе поселка Кирилловка Запорожской области.

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