Ростов-на-Дону, 22 октября, 2018, 08:12 — ИА Регнум. В Ростовской области вновь объявлено штормовое предупреждение. На этот раз спасатели предупреждают о сильных дождях, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Александр Дейнека. Гроза заходит. Дождь. 1934

Синоптики уточняют, что на большей части территории Ростовской области ожидаются дожди, местами очень сильные. Не исключено, что количество осадков достигнет критерия «опасное явление — очень сильный дождь». Непогода сохранится на Дону до конца дня 22 октября.

Специалисты МЧС не рекомендуют жителям региона выходить на улицу без необходимости и находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, а также быть максимально внимательными при парковке автотранспорта.

ИА REGNUM напоминает, что 19 октября спасатели призвали жителей и гостей Донского региона соблюдать правила пожарной безопасности — в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.