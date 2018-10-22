Париж, 22 октября, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан захочет покинуть правительство до истечения пятилетнего периода, сообщает Le journal du dimanche.

U.S. Air Force Жан-Ив Ле Дриан

Издание отмечает, что Жан-Ив Ле Дриан отказался от работы министра внутренних дел во время перестановки, так как считает, что министерство внутренних дел Франции «еще более истощено» чем МИД Франции.

Кроме того, издание гарантирует, что «Жан-Ив Ле Дриан захочет вернуться на свою родину, в Бретань (регион на северо-западе Франции — прим. ИА REGNUM) до конца пятилетнего периода».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент ФранцииЭммануэль Макрони премьер-министр Эдуард Филипп решили сменить четырех министров в кабинете правительства Франции.