Красноярск, 22 октября, 2018, 07:52 — ИА Регнум. В Красноярске на нескольких АЗС («КНП» и «25 часов») подорожало дизельное топливо — стоимость преодолела психологическую отметку в 50 рублей за литр, сообщают Sibnovosti.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Согласно данным Союза владельцев АЗС города, который ранее в открытом письме губернатору региона Александру Уссу сообщил о «катастрофичной ситуации» на топливном рынке края, с августа оптовые цены на бензин в зависимости от марки выросли от 8,12% до 16,74%. Заметнее всего подорожал АИ-95. Цена на дизельное топливо подскочила на 12,32%.

Напомним, что в ходе встречи и. о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ Анатолия Цыкалова Красноярского края с участниками топливного рынка региона стороны пришли к выводу, что подорожание горючего носит сезонный характер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прошедшая неделя, с 15 по 19 октября, оказалась для участников российского рынка нефтепродуктов насыщенной на события. Представители регуляторов и министры, которые ранее заявляли об отсутствии оснований для резкого скачка цен на моторное топливо, стали менять свою точку зрения. Тем временем даже «средние по больнице» данные Росстата о динамике потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо говорили о том, что на 15 октября рост цен произошёл повсеместно.