Эрбиль, Ирак, 22 октября, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Оппозиционные партии Иракского Курдистана отвергли итоги парламентских выборов в автономии, сообщает 22 октября Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

В ходе электорального процесса было установлено, что Демократическая партия Курдистана получила 45 мест из 111 в парламенте региона. Патриотический союз Курдистана завоевал 21 место. Результаты были объявлены лишь спустя три недели после выборов.

«Движение за перемены» получило лишь 12 мест и объявило о своем несогласии с итоговыми результатами, заявив о фальсификациях.

Напомним, парламентские выборы в Иракском Курдистане прошли 30 сентября. Как и ожидалось, победу на них одержал фаворит — Демократическая партия Курдистана. Во главе этой политической силы стоит клан Барзани, возглавляющий регион на протяжении последних десятилетий.