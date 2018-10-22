Москва, 22 октября, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Планы Минтранса о переносе в Россию серверов для продажи билетов и регистрации на рейс — всего лишь планы — и они вряд ли приведут к остановке деятельности российских авиакомпаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в Ростелекоме.

Самолет

Комментируя обращение гендиректора авиакомпании «Сибирь» Владимира Объедкова к президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну, в котором (по данным «Ведомостей») сказано, что на практике законопроект «Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок» может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний, он, в частности, отметил:

«Во-первых, это проект. Его ещё сто раз изменят. Думаю, что всё не так страшно, как рисуют. Да, действительно, у авиакомпаний всё за рубежом, но никто не пойдёт на остановку авиаперевозок. Это деньги, причём деньги немалые. А остановка перевозок — это убытки, причём конкретных лиц. Думаю, просто желтая пресса перестаралась», — отметил эксперт.

Напомним, ранее «Ведомости» также сообщали, что услугами иностранных провайдеров пользуются три крупнейших российских авиакомпаний: «Аэрофлот» (американская Sabre), S7 (швейцарская SITA с переходом в Amadeus), «Уральские авиалинии» (испанская Amadeus). И необходимость переноса в Россию серверов для бронирования и продажи билетов, а также для регистрации на рейс может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний. Также им потребуется длительная (2−4 года) и затратная миграция в другие системы бронирования.