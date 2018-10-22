Москва, 22 октября, 2018, 07:34 — ИА Регнум. В конце февраля 2014 года военные финансисты Минобороны РФ предотвратили попытку блокирования украинскими банками счетов, принадлежащих морякам Черноморского флота России, проходившим службу в Крыму. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказала замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

По словам Шевцовой, в конце февраля 2014 года возникла угроза блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота России, открытых в украинских банках.

«Во взаимодействии с крупными российскими банками мы нашли решения, позволившие сохранить бюджетные деньги. Уже в начале марта российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие», — отметила она.

Также замминистра обороны РФ подчеркнула, что еще через две недели все российские бюджетные деньги были в наличном виде собраны в воинских кассах, а позднее переданы в казну.

Как сообщало ИА REGNUM, до воссоединения полуострова с Россией в 2014 году на территории Крыма действовало около 180 банков и порядка 1000 отделений, лидером в рознице был «Приватбанк» с 337 отделениями. В марте 2014 года руководство финансовой организации приняло решение ограничить операции физических лиц в Крыму, а затем и вовсе перестал обслуживать клиентов.

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