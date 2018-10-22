Биробиджан, 22 октября, 2018, 07:33 — ИА Регнум. В одном из самых проблемных регионов Дальнего Востока — Еврейской автономной области — несладко живётся даже вполне здоровым людям. А инвалидам живётся совсем плохо. Им приходится зарабатывать на еду и дорогие операции на улицах, они по 15 лет не могут выйти из дома, испытывают колоссальные проблемы с приобретением инвалидных колясок, а единственное в регионе предприятие по изготовлению специализированной ортопедической обуви закрылось, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инвалидное кресло

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Поможет ли старенькая гармошка заработать на дорогую операцию?

56-летний житель Биробиджана Сергей Самусь имеет вторую группу инвалидности. Сергей не всегда был инвалидом. Когда-то он был здоров, работал на советском авторемонтном заводе в Биробиджане. Работал Сергей и кузнецом, и слесарем-мотористом.

«Хорошо работали, завод был хороший. Помню, даже на БАМ отправляли машины. Работы хватало», — привело слова Сергея СамусяИА Набат.

Но потом подул «ветер перемен» и хороший советский завод в Биробиджане закрылся. А вместе с ним в ЕАО закрылись и другие заводы, фабрики, сельхозпредприятия и прочие производства, дававшие работу людям. Но Сергей не собирался сидеть сложа руки. Он поступил в училище культуры и выучился на режиссёра. Работа нашлась — в гарнизонном клубе. И всё Сергею нравилось. Но потом часть ликвидировали, а вместе с ней, соответственно, и клуб. Сергей вновь остался без работы.

К тому времени подвело здоровье, и Сергей Самусь стал, как уже говорилось, инвалидом. Пенсия небольшая, а сидеть на шее у родных не хотел. У Сергея жена, три дочери и четыре внучки.

Пришлось инвалиду доставать старенькую гармошку и выходить на улицу. В репертуаре у музыканта более 100 песен — русских, украинских. Людям нравится. И небольшая сумма, которую удаётся выручить за свою игру, помогает с покупкой продуктов и лекарств. Но у Сергея есть цель — накопить на дорогостоящую операцию, которую могут сделать только в Санкт-Петербурге. Вот и приходится выходить на биробиджанскую улицу в самом центре и в жару, и в мороз.

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«Если инвалид-колясочник не может спуститься с пятого этажа, это его проблемы»

Ещё один инвалид, колясочник, Александр Одаев, не выходил из своей квартиры на улицу уже 15 лет. Александр живёт на пятом этаже, в обычной пятиэтажной «хрущевке», без лифта и прочих признаков доступной среды.

«На улицу я уже не выбирался лет 15. В ЕАО уже третий губернатор, а ничего не меняется, для инвалидов ничего сделать не могут. Мы пытались обменять квартиру, чтоб на первом этаже. Но чиновники, это было давно, ещё при прежнем губернаторе, нам предложили малогабаритную «двушку» в доме напротив, с доплатой в 250 тыс. рублей. Мы, конечно, не согласились. А потом уже на все просьбы чиновники отвечали, что, мол, мы отказались от обмена, значит, сами виноваты, живите, как хотите, — рассказал инвалид.

Несколько раз инвалид пытался обратиться в службу «Социальное такси» — такая в Биробиджане есть, в отчетах чиновников поставлены нужные «галочки» в нужных местах.

«Машина приезжает во двор, мне звонят, говорят: «спускайтесь». Я объясняю, что не в состоянии сделать это сам, мне нужны носильщики. А они отвечают, что это не их проблема, и уезжают», — сказал инвалид.

А еще биробиджанский инвалид ведёт бесконечную борьбу с чиновничьей структурой, именуемой «социальной защитой», за памперсы, противопролежневые матрасы, коляски, прочие средства реабилитации, положенные ему по закону. Однажды в отчаянии от того, что не может получить памперсы, он написал письмо президенту России Владимиру Путину. Памперсы инвалиду выдали. Теперь Александр воюет за электроколяску. По мнению инвалида, все успехи в части помощи инвалидам, о которых бесконечно рапортуют чиновники ЕАО, не более, чем «филькина грамота», а на деле ничего не делается.

Зато Александр придумал способ, который гарантированно заставит всех чиновников обратить внимание на проблемы инвалидов.

«Нужно всех их посадить в инвалидные коляски. И заставить их проехать по всему Биробиджану — по всем выбоинам, раздолбанным дорогам, ямам и ухабам. Чтобы они на своей шкуре испытали, что такое — быть инвалидом в ЕАО», — считает инвалид.

Колясок для инвалидов, например, в ЕАО нет даже в прокате.

Ещё одна жительница ЕАО — инвалид-колясочник Регина Гасько — передвигается в очень старой, изношенной коляске. В соцзащите ей рекомендовали обратиться в Фонд социального страхования, поскольку, по данным на сентябрь 2018 года, колясок в прокате в ЕАО не было.

Инвалиды ЕАО обойдутся без специальной обуви?

А ещё в ЕАО в октябре 2018 года закрылась единственная на весь регион мастерская, где изготавливали ортопедическую обувь.

Раньше инвалидам в мастерской шили на заказ качественную специализированную обувь и оплачивало её государство. Проблемы возникли около двух лет назад. Женщина — инвалид, как всегда, обратилась в мастерскую — ей нужно было изготовить обувь. Но ей сообщили, что она должна оплатить 50% стоимости заказа. А это — 12 тыс. рублей, сумма для инвалида в бедной ЕАО огромная. Женщина просила уменьшить сумму предоплаты до 1−2 тыс. рублей, но ей отказали. Инвалиду пришлось ехать в специализированный центр, где обувь изготовили, но низкого, по словам инвалида, качества.

А теперь хорошая мастерская и вовсе закрылась. Поставщики сырья ужесточили условия, потребовали предоплаты. Маленькое и очень небогатое предприятие продолжить работу не смогло.

Чиновники на проблему внимания не обратили — есть централизованные поставки, пусть там и обувь низкого качества, так чего напрягаться?

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«Работа чиновников в ЕАО носит преимущественно имитационный характер. Причин, безусловно, несколько. Первая — недостаток финансирования. В то же время очень ведь удобно списывать все проблемы на нехватку денежных средств. В конце концов, находятся же деньги на содержание чиновников? Но если чиновник не может выполнять свои функции — зачем людям такой чиновник? Надо его сократить. А освободившиеся средства направить на помощь инвалидам. Что значит «нет денег»? Нет — идите и просите, доказывайте, что региону эти деньги нужны! Развивайте производства. Приведу пример: два года предприниматель из поселка Николаевка в ЕАО не может открыть предприятие по производству строительных материалов! Два года! Где помощь властей?! По моему мнению, чиновники в ЕАО — это люди, которые сидят в своих теплых кабинетах и категорически не хотят выходить из «зоны комфорта». Зачем — ведь можно выучить фразу «денег нет». Можно ещё добавить «но вы держитесь», как рекомендовал нам всем премьер Дмитрий Медведев. Вот народ и держится — из последних сил. Но есть люди, которые не могут держаться, не могут обойтись без помощи. Это как раз те, чьи физические возможности ограничены, инвалиды. И по отношению к ним поведение чиновников безнравственно. Очень надеюсь, что кто-то сможет положить этому конец», — прокомментировал ситуацию житель ЕАО, член Экспертно-аналитического Совета по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития при губернаторе Хабаровского края Олег Белозеров.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента России программа «Доступная среда» в России была продлена до 2025 года. В 2018 году господдержка общероссийских общественных объединений инвалидов составила 1,5 млрд рублей.

ЕАО — один из беднейших регионов России. Каждый четвертый житель там официально живёт за чертой бедности. Правительство области регулярно рапортует об «экономическом буме». Большинство жителей региона на работу, а также в больницы ездят в соседний Хабаровский край.