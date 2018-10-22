Нижний Новгород, 22 октября, 2018, 06:25 — ИА Регнум. Спор московской «дочки» австрийской компании — ЗАО «Штрабаг» с нижегородским застройщиком «Международная строительная компания» и налоговой службой о земельном участке в знаменитом Почаинском овраге Нижнего Новгорода прекращен. Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по делу, в котором ЗАО требовало снять арест с принадлежащего ей участка, переданного ранее безвозмездно под многоквартирный жилой дом. Причины прекращения производства по спору неизвестны, решение в полном объёме пока не изготовлено, но вердикт суда еще может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vmenkov Почаинский овраг

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Напомним, застройка территории Почаинского оврага, участки под которым были выделены по результатам аукциона ООО «Международная строительная компания» свыше девяти лет назад, вызвала массовый протест горожан. Жители Нижнего Новгорода напоминали властям, что Почаинский овраг — историческое «сердце» города и его нельзя застраивать. Только в марте 2018 года власти услышали активистов и начали возврат территории, пообещав, что она станет общественным пространством. Застройщика уведомили о расторжении договора развития территории. «Реанимировать» его по суду ООО не смогло.

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К тому моменту, как был прекращён договор комплексного развития, на один из объектов у компании уже были договоры долевого участия. Покупатели жилья опасаются, что приобретут статус обманутых дольщиков.

В комментариях нижегородским СМИ глава администрации Владимир Панов отметил, что для достройки необходима существенная сумма, но полагаться на первоначального застройщика власти не могут, так как он уже задолжал 38 млн рублей. Панов добавил, что у компании есть серьёзный партнёр, «который сейчас должен взять на себя обязательства и достроить этот объект для передачи квартир дольщикам». Между тем партнёр — ЗАО «Штрабаг», являвшийся в проекте ЖК «Сердце Нижнего» генподрядчиком внутриплощадочных работ таких намерений не анонсировал, в СМИ представители компании заявляли, что не планируют «делать дальнейшие инвестиции в проект».

Московская «дочка» австрийского холдинга — ЗАО «Штрабаг» через суд также потребовала освободить от ареста земельный участок, включая снятие запрета на совершение регистрационных действий с ним, наложенного постановлением пристава. Требовал истец признать незаконным и постановление судебного пристава-исполнителя.

Спорный участок шесть лет назад был передан застройщику ЖК «Сердце Нижнего» — ООО «Международная строительная компания». Площадь участка составляет 3 393 кв. м, на нём планировалось строительство шестиэтажного жилого дома со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой (первая очередь второго пускового комплекса).

22 октября 2018 года стало известно, что суд решил «прекратить производство по делу №А43−31 135/2018 в Арбитражном суде Нижегородской области». Решение суда в полном объёме пока не изготовлено, и также может быть обжаловано.