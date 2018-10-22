США продолжают давить на Пакистан, на Грецию наступают пауки: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Подведены итоги военной операции России в Сирии;
- США будут давить на Пакистан до изменения подхода к Афганистану;
- Патриарху Кириллу не рекомендуют служить в кишиневском кафедральном соборе;
- Власти Саудовской Аравии обещают наказать всех виновных в гибели Хашогги;
- В Греции нашествие пауков.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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