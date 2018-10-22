Москва, 22 октября, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Константинопольский патриарх Варфоломей имеет проблемы с турецким президентом Реджепом Эрдоганом из-за его политических связей с самым страшным политическим врагом, что придает дополнительную остроту сложившейся ситуации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и патриарх Варфоломей

"Что касается Варфоломея, то всё более становится ясно, что там есть проблемы с Турцией… Как-то очень сильно рыльце в пушку насчет Фетхуллаха Гюлена, который для Эрдогана лепший враг, который только может быть. И как только выясняется, в какой мере они дружили, начинает напрягаться Эрдоган. Появляется бредовая гипотеза, а может быть, Константинопольский патриархат решил переехать на Украину, во Львов? Что-нибудь в этом духе в этом бредовом мире», — заявил эксперт.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что Константинопольских патриарх Варфоломей имеет тесные связи с турецким мыслителем Фетхуллахом Гюленом, которого, в свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган называл неоднократно идеологом неудавшегося госпереворота в 2016 году.

Ранее эксперт также заявлял, что конфликт вокруг предоставления Константинополем автокефалии раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с самозванным патриархом Филаретом (Михаилом Денисенко) при прямом вмешательстве США положил конец эпохе религиозного суверенитета РПЦ от политики.