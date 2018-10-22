Вашингтон, 22 октября, 2018, 05:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут встретиться в январе 2019 года. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне сообщает южнокорейская газета Chosun Ilbo.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Собеседник издания отметил, что в Белом доме рассчитывают на встречу до 10 января 2019 года. Место нового саммита на высшем уровне пока не определено.

Возможную встречу глава США и КНДР в ближайшие месяцы ранее анонсировал помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Госсекретарь Майкла Помпео во время визита в Пхеньян в начале октября обсудил с Ким Чен Ыном возможность проведения второго саммита.

Как сообщало ИА REGNUM, историческая встреча руководителей США и КНДР состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. Её итогом стало совместное заявление лидеров — о готовности Пхеньяна пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, с одной стороны, и обязанностях США предоставить в ответ КНДР гарантии безопасности — с другой.

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