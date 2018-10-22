Иерусалим, 22 октября, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Губернатор Восточного Иерусалима Аднан Гейт и командующий районом Иерусалима в Генеральной разведывательной службе Палестины Джихад Факих арестованы силами безопасности Израиля. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Иерусалим

Отмечается, что Гейта арестовали в арабском квартале Бейт-Ханина в Иерусалиме, а Факиха — в деревне южнее города Рамалла. Адвокат Гейта сообщил лишь, что речь идет о «преступлении на Западном берегу реки Иордан».

Власти Палестины назвали арест Гейта и Факиха «новым преступлением Израиля против палестинского народа».

Гейт был назначен губернатором Восточного Иерусалима в августе 2017 года палестинским лидером Махмудом Аббасом.

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