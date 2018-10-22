Ультиматумы Дамаска и США — в чём разница и каков итог: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 октября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Ультиматум Дамаска отклонён боевиками на западе Алеппо;
- США выйдут из договора РСМД;
- Украина потеряла 40% всех своих боеприпасов из-за взрывов на складах;
- Плахотнюк провозгласил новую доктрину Молдавии;
- В Баварии идентифицирована самая древняя плотоядная рыба.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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