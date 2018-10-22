Казань, 22 октября, 2018, 04:49 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии оставил без рассмотрения многомиллиардные претензии правительственного фонда, созданного Минтимером Шаймиевым в 1995 году. Истец — некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при президенте РТ» (Госжилфонд РТ) — требовал взыскать с крупнейшего республиканского холдинга, чьим совладельцем он является совместно с министерством земельных и имущественных отношений РТ, свыше 7,265 млрд рублей. Но подав иск в суд, истец перестал посещать заседания, не явился на них и ответчик, в результате иск был оставлен без рассмотрения. Вердикт в законную силу не вступил и еще может быть обжалован, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

24 июля 2018 года фонд обратился в суд с иском на сумму 7 265 154 097,44 рубля, ответчиком в деле выступило ООО «Ак Барс Депелопмент». Речь шла «о взыскании 7 265 154 097 руб. 44 коп. задолженности по договору займа №1798 — 7/ф от 16.12.2016 года, 6 538 552 770 руб. 63 коп. основного долга, 721 424 972 руб. 13 коп. процентов за пользование займом по п.1.2. договора, 5 176 354 руб. 68 коп. процентов за просрочку возврата займа по п. 2.9. договора».

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 12 ноября 2004 года, его уставный капитал — 459 986,51 рубля. Гендиректор с 2013 года — Марат Шагитов, который в разные годы выступал руководителем уже ликвидированных внебюджетного фонда общеотраслевых и межотраслевых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ РТ, Татарского республиканского фонда финансовой поддержки малого предпринимательства. На сегодня он также числится директором ООО «ДОК», совладельцем которого является Адель Маратович Шагитов и некое ООО «Триэс». Последним полностью владеет Динар Маратович Шагитов.

Участниками ООО «Ак Барс Депелопмент» являются Госжилфонд РТ, пытавшийся взыскать более 7 млрд рублей долга, и министерство земельных и имущественных отношений РТ.

ООО на сегодня, по данным с официального сайта, «выполняет функции управляющей компании, объединяя группу компаний полного цикла и используя мощности строительных и производственных организаций, способных оказывать комплекс девелоперских услуг». В составе холдинга в частности СК «КАМА» — производитель песка и гравия, ООО «Ак Барс Недвижимость», компания «Казанский ДСК», чьи производственные мощности ввели в эксплуатацию в 1977 году, и другие. По данным ЕГРЮЛ, ООО выступало соучредителем и учредителем 15 юрлиц, в их числе — ООО «Специализированный застройщик «Светлая долина», ООО «Интегстрой».

Читайте также: Правительственный фонд Татарии пошёл по застройщикам: иск на 648 млн рублей

Несмотря на аффилированность Госжилфонд РТ потребовал с «дочки» свыше 7 млрд рублей задолженности по займу, но Арбитражный суд Татарии оставил исковое заявление без рассмотрения, что не лишает истца права на повторное обращение. Причиной не рассмотрения иска послужила неявка истца и ответчика в суд.

«Согласно пункта 9 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истец повторно не явился в судебное заседание, в том числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу. Так, из материалов дела следует, что определением от 30.07.2018 года Арбитражный суд Республики Татарстан суд принял исковое заявление к производству, назначил предварительное судебное заседание. В предварительное судебное заседание 29.08.2018 истец не явился, ходатайства о рассмотрении дела без его участия не заявил; действия, свидетельствующие о наличии интереса к рассмотрению дела, не совершил. Ответчик ходатайств не заявлял, не требовал рассмотреть дело по существу», — отмечалось в определении суда.

Напомним, ранее суд также не стал рассматривать из-за неявки сторон претензии к еще одной фирме холдинга — ООО «Ак Барс Недвижимость». Сумма претензий превышала 600 млн рублей.

Читайте также: Госжилфонд Татарии занял «своей» фирме 600 млн рублей, а вернуть не смог