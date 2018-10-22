Осло, 22 октября, 2018, 04:46 — ИА Регнум. В Норвегии в возрасте 99 лет скончался Йоахим Рённеберг, руководивший операцией «Ганнерсайд» во время Второй мировой войны, сообщает агентство Reuters. Диверсия Рённеберга уничтожила производство тяжелой воды на норвежском заводе в Веморке в 1943 году.

Efarestv Гидроэлектростанция в Веморке

Считается, что разработка тяжелой воды могла в дальнейшем дать Третьему рейху атомную бомбу. Взорвать оборудование на гидроэлектростанции в Веморке диверсантам удалось со второй попытки — первая экспедиция попала в плен и была уничтожена.

Норвежские власти назвали Рённеберга «руководителем смелого рейда, призванного сорвать ядерные амбиции нацистской Германии». Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что Рённеберг — один из великих национальных героев.

Йоахим Рённеберг родился в норвежском Олесунне в 1919 году. В 1940 году, после вторжения Германии в Норвегию, он бежал в Великобританию, где прошел военную подготовку. После войны Рённеберг стал радиожурналистом, а в последние годы жизни выступал с лекциями.

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