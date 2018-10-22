Вашингтон, 22 октября, 2018, 04:25 — ИА Регнум. Караван мигрантов из Гондураса на границе Мексики и Гватемалы позорит Демократическую партию США. Об этом написал в микроблоге в Twitter американский президент Дональд Трамп.

André Schütte Гондурасцы

«Караваны являются позором для Демократической партии», — написал Трамп и потребовал немедленного изменения иммиграционных законов.

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Он отметил, что для борьбы с «натиском» мигрантов, стремящихся в США, принимаются полномасштабные меры. Выходцы из Гондураса должны попросить убежища в Мексике, в противном случае США откажут им.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября мигранты из Гондураса попытались прорвать полицейские кордоны на границе Мексики с Гватемалой. Пострадали несколько мексиканских полицейских. По оценкам гватемальских властей, у границы находятся от 4,5 до 5 тыс. мигрантов.