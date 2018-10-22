Казань, 22 октября, 2018, 04:14 — ИА Регнум. Финансовый управляющий в деле о личном банкротстве бывшего председателя правления «Татфондбанка» РобертаМусина пытается оспорить решения о ликвидации двух компаний, где экс-банкир — единственный собственник. Ранее обе компании обратились с ходатайствами о включении их в реестр кредиторов Роберта Мусина, обосновав претензии ранее выданными займами. Позднее стало известно, что экс-глава ТФБ принял решение о ликвидации данных юрлиц. Заявления финансового управляющего, оспаривающие решения о ликвидации, поданные в рамках дела о банкротстве физлица, Арбитражным судом Татарии оставлены без движения до 16 ноября 2018 года в связи с необходимостью предоставить дополнительные документы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкротство

Напомним, весной 2017 года после отзыва лицензии у ТФБ, чьи финансовые проблемы для регулятора стали очевидны еще в ноябре 2016 года, в отношении экс-председателя правления банка Роберта Мусина было возбуждено несколько уголовных дел. По ходатайству следователя его поместили под арест, где он и провел почти весь 2017 год. С января 2018 года он пребывает под домашним арестом, а расследования продолжаются, в деле уже более 20 эпизодов и 50 млрд рублей ущерба. В начале августа 2018 года конкурсный управляющий ТФБ — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» — потребовал признать экс-банкира банкротом, предъявив претензии на 16,79 млн рублей. В феврале 2018 года в отношении Роберта Мусина установили процедуру реструктуризации долгов. За время неё он успел заключить брачный договор с супругой, который на сегодня оспаривается.

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25 июля 2018 года суд перешел ко второму этапу — реализации имущества. Финансовым управляющим была назначена ЕленаРогожкина.

При инвентаризации имущества бывшего банкира было выявлено, что ему принадлежат доли в 11 юридических лицах, причем в четырех компаниях он — единственный владелец. В числе таковых — ООО «АИДА-Р», ООО «МР Аналитика», ООО «ТФБ Стратегия» и ООО «МР Холдинг». Более того, в трёх из них он являлся директором.

В сентябре 2018 года две последние компании обратились в суд с ходатайствами о включении их в реестр кредиторов их же единственного владельца — Роберта Мусина. В обосновании претензий значились договоры займа под проценты на общую сумму более 115 млн рублей. Эти ходатайства еще не рассмотрены. Тогда же выяснилось, что обе компании спустя шесть дней после банкротства Роберта Мусина как физлица он принял решение ликвидировать.

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В конце октября 2018 года финансовый управляющий банкира Елена Рогожкина обратилась в суд с требованием признать недействительными решения единственного участника двух компаний Роберта Мусина об их ликвидации и применить последствия недействительности решения, исключив из единого государственного реестра юридических лиц соответствующие записи.

«Исковое заявление подано с нарушением требований, установленных ст.125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В нарушении п.3 ч.1 ст.126 АПК РФ к заявлению не приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования (оспариваемое решение, не указаны его реквизиты). В нарушение пункта 2 части 2 статьи 125 АПК РФ в заявлении не указан налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица, его адрес», — отметил суд и оставил заявления без движения до 16 ноября 2018 года, дав заявителю возможность устранить в них недочёты.