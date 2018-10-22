Москва, 22 октября, 2018, 04:11 — ИА Регнум. После выхода из договора РСМД Соединенные Штаты начнут разворачивать ракеты средней и малой дальности вдоль границы с Россией, что чревато очень серьезными последствиями, заявил 21 октября заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

U.S Department of Defense Американские ракеты средней дальности «Першинг-2»

"Игра еще не кончена, она продолжается. Основным моментом было создание в двух странах — Польше и Румынии — баз. Потом, после выхода из соглашения, можно на этих базах размещать что угодно. Это продолжается, и следующим этапом, что было запланировано — это Украина и Грузия. И если Россия не отреагирует, как, как надо, это будет и на Украине, и в Грузии. Это точно будет в Прибалтике», — заявил Кедми.

При таком раскладе, по словам эксперта, любому военному не составит труда посчитать, что значит ракеты ближнего и среднего радиуса действия в Прибалтике, на Украине и в Грузии. Если же Россия не поставит перед собой цель, чтобы в пограничных странах, включая Румынию, Польшу и Прибалтику, не было никаких иностранных войск и баз, угрожающих России, указанная выше проблема встанет перед Россией в полный рост, и тогда её решать станет намного тяжелее.

Напомним, что 21 октября президент США Дональд Трамп объявил о планах США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который был заключен между Москвой и Вашингтоном в 1988 году. Некоторые эксперты убеждены, что это очередной шаг в эскалации холодной войны со стороны США, которая всё с большей вероятностью может перерасти в горячую.