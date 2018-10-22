Омск, 22 октября, 2018, 03:56 — ИА Регнум. Житель Омска Александр Шаханин намерен обратиться в суд — он считает, что певец Олег Газманов для своего клипа взял его песню за основу.

ВАДИМ ЧУПРИНА Олег Газманов

Как сообщает портал NGS55.ru, Шаханин обращался к искусствоведам и музыковедам, которые подтвердили признаки заимствования в клипе Газманова «Бессмертный полк» (2018 года) из одноимённой песни омича 2017 года.

«Предварительный прогноз эксперта: «песня Газманова О. содержит элементы буквальных заимствований из песни Шаханина А. и является производным музыкальным произведением от песни Шаханина А.», — процитировал ответ экспертов Александр Шаханин, отметив, что планирует обратиться в суд, как только будут определены исковые требования.

Отмечается также, что стихи омской песни три года назад написал отец Александра Шаханина Виктор, в 2017 году сын наложил их на музыку и записал видеоклип.

Тем временем, как пишут «Известия», Олег Газманов обвинения в плагиате категорически опровергает.

Клип Александра Шаханина.

Клип Олега Газманова.