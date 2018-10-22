Владикавказ, 22 октября, 2018, 03:30 — ИА Регнум. По факту пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Северной Осетии.

15.mchs.gov.ru Пожар на заводе «Электроцинк»

Пожар в электролитном цехе завода начался рано утром 21 октября. Во время тушения один пожарный погиб, еще двое пострадали. Рабочие были эвакуированы, среди них пострадавших нет.

Выясняются все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе «Электроцинк» удалось потушить днем 21 октября, площадь возгорания составила 4,5 тыс. кв. метров. Производство временно приостановили.

Власти Владикавказа не стали вводить режим чрезвычайной ситуации. Директор «Электроцинка» Игорь Ходыко заявил, что близким погибшего сотрудника МЧС на предприятии окажут поддержку.