Керчь, Крым, 22 октября, 2018, 03:18 — ИА Регнум. В медицинских учреждениях Крыма, Москвы и Краснодарского края проходят лечение 50 пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

Mil.ru В больнице

Уточняется, что в больницах Крыма, включая Керчь и Симферополь, остаются 25 раненых. Еще 25 человек приняты больницами Москвы и Краснодарского края.

Несколько пострадавших уже выписаны из больниц. Отметим, что ранее сообщалось о 47 госпитализированных после атаки на колледж.

Как сообщало ИА REGNUM, в крымских больницах оставили только пострадавших с состоянием не тяжелее средней степени. Более тяжелых раненых отправили в Москву.

Нападение на колледж в Керчи произошло 17 октября. В атаке подозревают 18-летнего Владислава Рослякова, который привел в действие взрывное устройство и расстрелял сверстников и преподавателей из ружья. После нападения Росляков покончил с собой. Жертвами стрелка стали 20 человек.

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