Лакхнау, Индия, 22 октября, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Житель индийского штата Уттар-Прадеш погиб в результате нападения обезьян. Животные забросали пожилого мужчину кирпичами, сообщает Sky News.

Обезьяны. Индия

ЧП случилось в городе Тикри. Местный житель собирал хворост, а группа обезьян принялась бросать в него кирпичами с вершины дерева.

В результате 72-летний Дхарампал Сингх получил множество ударов по голове и груди и скончался в больнице. По словам его родственников, обезьяны бросили в мужчину по меньшей мере 20 кирпичей. В полиции уточнили, что кирпичи обезьяны взяли из развалин здания неподалеку.

Отмечается, что местные жители не раз заявляли об агрессии животных, однако обезьяны здесь — охраняемый вид.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты и чиновники пожаловались на агрессивное поведение обезьян в престижном районе индийской столицы, известном как Лаченсовский Дели. Обезьяны разбивают окна, ломают деревья и представляют опасность для детей.

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