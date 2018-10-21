Дмитров , Московская область, 22 октября, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Несовершеннолетний оказался в числе жертв столкновения автобуса и маршрутки в Дмитровском районе Московской области. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минздрав.

50.mchs.gov.ru На месте ДТП

Всего погибли четыре человека, включая 12-летнюю девочку. Также сообщается о восьми пострадавших, из которых двое находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

К проверке по факту ДТП приступила Дмитровская городская межрайонная прокуратура. Известно, что автобус ПАЗ принадлежал частному перевозчику, маршрутка Iveco — муниципальному предприятию «Дмитролайн».

Как сообщало ИА REGNUM, столкновение автобуса ПАЗ и маршрутки Iveco произошло 21 октября на 18 км трассы А108. По данным полиции, водитель ПАЗ выехал на встречную полосу.

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