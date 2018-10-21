Москва, 22 октября, 2018, 00:28 — ИА Регнум. Кинорежиссер Карен Шахназаров 21 октября приветствовал слова президента РФ Владимира Путина об ответном ядерном ударе.

Mil.ru Пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки

«В советское время ни у кого иллюзий на реакцию Советского Союза не было. У СССР была репутация очень жесткого государства, которое в любом случае ответит ударом на удар, к бабке не ходи. После 1991 года у РФ не сложилась репутация страны последовательной. У западной элиты возникла опасная мысль, что можно, например, нанести ограниченный удар, и удар не последует взамен. Можно начать какую-то военную операцию…», — сказал Шахназаров в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«Или задушить санкциями», — продолжил мысль ведущий программы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Шахназаров отметил, что «президент очень жестко сказал: мы не собираемся нападать ни на кого, но будьте уверены, что мы ответим».

Напомним, на заседании клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил об отсутствии у России стратегии превентивного удара, но в случает начала ядерного противостояния противник будет уничтожен.

«Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — сказал Путин.