Пекин, 22 октября, 2018, 00:26 — ИА Регнум. В Сингапуре прошло пятое расширенное совещание министров обороны стран-участниц АСЕАН с участием ряда стран, входящих в различные форматы организации

Dfat.gov.au Вэй Фэнхэ

Как сообщаетСиньхуа, в выступлении главы оборонного ведомства КНР Вэй Фэнхэ были отмечены глубокие изменения в глобальной расстановке сил и рост нестабильности, на фоне которых китайский партийный и государственный лидер Си Цзиньпин выдвинул концепцию единой судьбы для АТР и для человечества в целом.

По словам министра, это составило новый подход, позволяющий рассчитывать на выход из нынешнего «тупика безопасности» в международных отношениях. Прежде всего, в выступлении была отмечена актуальность для АТР проблемы терроризма и борьбы с ним.

Участники совещания приняли Совместное заявление о борьбе с террористическими угрозами.

На полях саммита прошли встречи Вэй Фэнхэ с министрами обороны Сингапура, США, Лаоса, новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Австралии и Таиланда.