Дмитров , Московская область, 21 октября, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Авария с участием автобуса и маршрутки произошла в Подмосковье из-за того, что водитель одного из транспортных средств выехал на встречную полосу. Об этом сообщили РБК в главном управлении МВД РФ по региону.

See-ming Lee Автомобильная авария

В областном МВД уточнили, что водитель автобуса «ПАЗ» выехал на «встречку» и совершил столкновение с автобусом «Ивеко».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Подмосковье столкнулись автобус и маршрутка. В результате ДТП погибли четыре человека, еще около 10 получили различные травмы.

Трагедия произошла на 18 км трассы А108 в Дмитровском районе.

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