Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 октября, 2018, 20:30 — ИА Регнум. В ходе визита премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамсингхе в Индию стало известно о значительном успехе индийской дипломатии. По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», Шри-Ланка отказалась от совместной с Китаем реализации проекта строительства 400 тысяч жилых домов на севере страны, в районе города Джафна. Договоренность о сотрудничестве с КНР была достигнута в апреле 2017 года, финансирование проекта велось из средств Экспортно-импортного банка КНР. По мнению экспертов, сделка стала результатом политики «долговой ловушки», используемой Пекином.

AGKasun Шри-Ланка

Против строительства домов в Джафне протестовало местное тамильское население, имеющее тесные связи с южными штатами Индии. Вместо китайских инвесторов помогать в реализации проекта жилищного строительства будет индийская компания ND Enterprises.