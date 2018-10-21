Пекин, 21 октября, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Несмотря на продолжительный и устойчивый рост добычи в Китае природного газа, существенно, более, чем на 28% выросли объемы его импорта, которые в абсолютных цифрах превысили 7,6 млн тонн в месяц, такие данные сообщило СМИ Государственное статистическое управление КНР, сообщает 21 октября Синьхуа.

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Сообщается, что рост потребления природного газа в стране растет в связи с реализацией стратегии Госсовета по переходу на газовую генерацию, экологически более чистую по сравнению с угольной. Всплески такого роста, сообщает Госстат, традиционно приходятся на отопительный период.

В целом, с января по сентябрь 2018 года Китай импортировал почти 65 млн тонн природного газа.