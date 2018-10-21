Липецк, 21 октября, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Липецкий академический театр драмы имени Льва Толстого подписал договор о сотрудничестве с Чеченским государственным драматическим театром, сообщает 21 октября LipetskMedia.ru.

Театральные маски

Событие произошло во время проведения фестиваля «Липецкие театральные встречи» на котором грозненский театр выступил со спектаклем «Женитьба» по повести Николая Гоголя.

Подписанный договор открывает возможность для обоих театров проводить совместные мастер-классы, осуществлять гастрольную деятельность и иные виды творческой деятельности.