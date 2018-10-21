В Москве из-за тумана объявили «желтый» уровень опасности
Москва, 21 октября, 2018, 18:45 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье из-за тумана объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает в воскресенье, 21 октября, Гидрометцентр России.
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Туман
«Ночью и утром (21 — 22 октября) туман, местами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение синоптиков действует на протяжении 12 часов — до утра понедельника.
Как передавало ИА REGNUM, 19 октября температура воздуха в Москве побила рекорд 1881 года.
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