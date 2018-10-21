Берлин, 21 октября, 2018, 18:25 — ИА Регнум. 21 октября на «Олимпийском стадионе» в рамках 8-го тура высшего дивизиона Германии сезона 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Герта» и «Фрайбург», завершившийся результативной ничьей 1:1.

Alexdevil Олимпийский стадион

Первый мяч в дебюте первой половины забил полузащитник Словакии Ондржей Дуда — 1:0. Голевую передачу на свой счет записал Пер Шельбред. Через 29 минут Робин Кох вновь сделал счет равным — 1:1.

Статистика матча («Герта"/"Фрайбург»)

Удары 14/8

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения мячом 66%/34%

Нарушения правил 11/14

Поданные угловые 8/2

«Герта» с 15-ю баллами укрепилась на 5-й строчке. «Фрайбург» с 9-ю баллами поднялся на 12-е место турнирной таблицы Бундеслиги.

Стартовые составы на матч:

«Герта»: Ярстейн, Лацаро, Платтенхардт, Лустенбергер, Люккассен, Шельбред, Калу, Дуда, Дилросун, Майер, Ибишевич.

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Кюблер, Хайнц, Гюнтер, Террацино, Саллай, Кох, Хефлер, Вальдшмидт, Хаберер.

Главный арбитр матча: Бенджамин Кортус.

Желтые карточки: Платтенхардт — 53, Дуда — 78.

Забитые мячи: Дуда 7 — 1:0, Кох 36 — 1:1.